نيمار يستفز العملاق الكولومبي مينا بحركة "مشينة".. صور

شهد لقاء منتخب البرازيل ومضيفه الكولومبي، الذي جمعهما فجر اليوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال "قطر 2022"، لقطة مثيرة للجدل بطلها قائد "السيليساو" نيمار.

والتقطت عدسات الكاميرا، نيمار وهو يبدو وكأنه يحاول تقبيل المدافع الكولومبي، ياري مينا، أثناء خلاف إثر احتكاك بين اللاعبين، ليبتعد الكولومبي عنه مبديا غضبه.

وانتشرت صورة لقطة نيمار مع مينا، كالنار في الهشيم، على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت سخرية رواد هذه المنصات.

AFP

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وسقط منتخب البرازيل في فخ التعادل لأول مرة بعد 9 انتصارات متتالية في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022"، ويتربع على عرش الصدارة برصيد 28 نقطة، متقدما بفارق 6 نقاط على وصيفه الأرجنتيني بعد خوضهما 10 مباريات، ويليهما منتخبا الإكوادور والأوروغوياي في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 16 نقطة لكل منهما، ومن ثم كولومبيا في المركز الخامس برصيد 15 نقطة.

المصدر: وكالات