الروسي ألبرت باتيرغازييف بطلا لأوروبا بالملاكمة

حصل البطل الأولمبي الروسي ألبرت باتيرغازييف، اليوم الاثنين، على لقب بطل أوروبا للملاكمة، بحسب منظمة الملاكمة العالمية (WBO) في فئة الوزن ما دون 57.15 كغم.

وجاء فوز باتيرغازييف عقب تعرض منافسه الإيطالي سوات لازي لخلع في الكتف الأيسر خلال الجولة الثانية من النزال، الذي أقيم في مدينة أوفا عاصمة جمهورية باشكيرتستان الروسية.

وحقق البطل الروسي بذلك انتصاره الرابع خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، من دون أي هزيمة، وحصل على اللقب الثاني له، بعد حزام بطل آسيا وفقا لاتحاد الملاكمة العالمي (WBA).

يذكر أن ألبرت باتيرغازييف (23 عاما) خاض أول نزال له بعد فوزه بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020"، التي أقيمت الصيف الماضي، بعد عام من تأجيلها بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19".

المصدر: RT