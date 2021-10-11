تصفيات مونديال قطر.. بنما تلحق الهزيمة الأولى بأمريكا

مني منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، بهزيمته الأولى على الإطلاق أمام بنما في تصفيات كأس العالم، بخسارته أمامها 0-1 في الجولة الخامسة من الدور الثالث للتصفيات المؤهلة لمونديال قطر.

ويدين المنتخب البنمي بالفضل في هذا الفوز، للاعبه أنيبال غودوي، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة بضربة رأسية، في الدقيقة 54.

ودخلت بنما بقوة على خط الصراع على البطاقات الثلاث المؤهلة مباشرة إلى نهائيات مونديال "قطر 2022" عن منطقة "الكونكاكاف" (أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي)، بعدما باتت على المسافة ذاتها من الولايات المتحدة في المركز الثالث بثماني نقاط لكل منهما.

واستحقت بنما فوزها الثاني في الدور الثالث الحاسم والأول على الإطلاق على الولايات المتحدة في تصفيات كأس العالم، إذ كانت الطرف الأفضل، مستفيدة من قرار المدرب الأمريكي غريغ بيرهالتر، بالاعتماد على تشكيلة مغايرة تماما لتلك التي فازت على جامايكا 2-0 في الجولة الماضية.

وبدأ الأمريكيون اللقاء ضد بنما التي تأهلت إلى مونديال 2018 على حسابهم، بأربعة لاعبين فقط من الذين خاضوا مباراة جامايكا، فدفعوا الثمن وفتحوا الطريق أمام المكسيك للانفراد بالصدارة بفارق ثلاث نقاط عنهم بعد فوزها الكبير على ضيفتها هندوراس 3-0 في مباراة أكملتها الأخيرة بعشرة لاعبين.

واكتفت كندا بالتعادل السلبي مع مضيفتها جامايكا الأخيرة، لترفع رصيدها إلى سبع نقاط في المركز الرابع وبفارق نقطة عن كوستاريكا الخامسة التي عوضت تخلفها في الشوط الأول أمام السلفادور بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1.

المصدر: وكالات