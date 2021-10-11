شاهد.. ميسي يصنع الحدث في مباراة أوروغواي بلقطة مثيرة

قدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أداء رائعا ليقود منتخب بلاده للفوز على أوروغواي 3-0، في مباراة جمعت المنتخبين اليوم الاثنين في تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال "قطر 2022".

وسجل ميسي هدف التقدم للأرجنتين في الدقيقة 38، قبل أن يعود ويساهم بطريقة أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في تسجيل زميله لاوتارو مارتينيز، الهدف الثالث، في الدقيقة 62.

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وقبيل تسجيل الأرجنتين للهدف الثالث، تسلم ميسي الكرة على مشارف منطقة جزاء منتخب أوروغواي قبل أن يتوغل داخلها، متجاوزا ثلاثة لاعبين، ولكن بعد أن وجد "البرغوث" نفسه محاطا بستة لاعبين، ارتأى العودة للخلف وسط ملاحقة المدافعين.

Look at Lionel Messi, how he managed to take out the ball from that crowded space and pass it.



Ultimately resulted in Lautaro Martínez goal, the third one for Argentina against Uruguay. pic.twitter.com/l6psoiFEat — 𝙨𝙤𝙝𝙤𝙢 ᴷᴷᴿ (@AwaaraHoon) October 11, 2021

Lautaro Martinez GOAL 🆚 Uruguay ⚽

Assist : Rodrigo De Paul 🅰️



A great run by Rodrigo De Paul who plays it across the back line and Lautaro Martinez scores and it's 3-0 #Argentina!#LautaroMartinez#WCQ2022pic.twitter.com/hP4kJe2m1t — Sports Status (@sport_sstatus) October 11, 2021

من يصدق أن ميسي في هذه اللقطة تسبب في صناعة هدف للأرجنتين 🔥



#الارجنتين_الاوروغوايpic.twitter.com/kogKe6xT65 — 🥇| ڪٌرۉيـ🇳🇱ـﭫ ⚽️ (@_Johan_Cruyff_) October 11, 2021

Lionel Messi attracting the attention of seven Uruguay defenders moments before Argentina's third goal 🇦🇷⚽ pic.twitter.com/moTmh0mR3H — James Nalton (@JDNalton) October 11, 2021

وفاجأ ميسي بعدها لاعبي منتخب أوروغواي بتمرير الكرة إلى زميله دي بول، الذي كان وحيدا في الجهة اليمنى، ليستغل الموقف وينسل قبل أن يمرر كرة عرضية على طبق من ذهب لمارتينيز، الذي أودعها الشباك بلمسة واحدة.

وبفضل هذا الفوز، باتت الأرجنتين متقدمة بفارق 7 نقاط عن كولومبيا صاحبة المركز الخامس الذي يؤهل لخوض ملحق دولي، فيما تتأخر بفارق ست نقاط أيضا عن متصدرة التصفيات البرازيل.

وخاضت جميع منتخبات قارة أمريكا الجنوبية، 11 مباراة حتى الآن من أصل 18 في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر، باستثناء الأرجنتين والبرازيل اللتين خاضتا 10 مباريات بعدما توقفت المواجهة بينهما في 5 سبتمبر الماضي، بعد دقائق معدودة على انطلاقها في ساو باولو، بسبب اتهام بعض لاعبي المنتخب الضيف بمخالفة بروتوكولات فيروس كورونا.

المصدر: مواقع التواصل