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شاهد.. ميسي يصنع الحدث في مباراة أوروغواي بلقطة مثيرة

الرياضة

شاهد.. ميسي يصنع الحدث في مباراة أوروغواي بلقطة مثيرة
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قدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أداء رائعا ليقود منتخب بلاده للفوز على أوروغواي 3-0، في مباراة جمعت المنتخبين اليوم الاثنين في تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال "قطر 2022".

وسجل ميسي هدف التقدم للأرجنتين في الدقيقة 38، قبل أن يعود ويساهم بطريقة أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في تسجيل زميله لاوتارو مارتينيز، الهدف الثالث، في الدقيقة 62.

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وقبيل تسجيل الأرجنتين للهدف الثالث، تسلم ميسي الكرة على مشارف منطقة جزاء منتخب أوروغواي قبل أن يتوغل داخلها، متجاوزا ثلاثة لاعبين، ولكن بعد أن وجد "البرغوث" نفسه محاطا بستة لاعبين، ارتأى العودة للخلف وسط ملاحقة المدافعين.

وفاجأ ميسي بعدها لاعبي منتخب أوروغواي بتمرير الكرة إلى زميله دي بول، الذي كان وحيدا في الجهة اليمنى، ليستغل الموقف وينسل قبل أن يمرر كرة عرضية على طبق من ذهب لمارتينيز، الذي أودعها الشباك بلمسة واحدة.

وبفضل هذا الفوز، باتت الأرجنتين متقدمة بفارق 7 نقاط عن كولومبيا صاحبة المركز الخامس الذي يؤهل لخوض ملحق دولي، فيما تتأخر بفارق ست نقاط أيضا عن متصدرة التصفيات البرازيل.

وخاضت جميع منتخبات قارة أمريكا الجنوبية، 11 مباراة حتى الآن من أصل 18 في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر، باستثناء الأرجنتين والبرازيل اللتين خاضتا 10 مباريات بعدما توقفت المواجهة بينهما في 5 سبتمبر الماضي، بعد دقائق معدودة على انطلاقها في ساو باولو، بسبب اتهام بعض لاعبي المنتخب الضيف بمخالفة بروتوكولات فيروس كورونا.

المصدر: مواقع التواصل

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