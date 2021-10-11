رسميا.. المغربي بنصديق ينافس ريكو على لقب بطل العالم في "الكيك بوكسينغ"

أعلنت منظمة "غلوري" لرياضة الكيك بوكسينغ، عن نزال مرتقب سيجمع في الـ23 من الشهر الجاري، بين البطل المغربي جمال بنصديق، والنجم الهولندي ريكو فيرهوفن.

وقالت "غلوري"، إحدى أكبر المنظمات المتعهدة لنزالات رياضة الكيك بوكسينغ، عبر حسابها في موقع "تويتر"، إن نزال البطلين المغربي والهولندي، يعد من الأكبر في تاريخ اللعبة، بالنظر إلى وزن الطرفين حاليا على الساحة.

وتأتي هذه المواجهة بعد انسحاب الهولندي أليستير أوفريم، من مواجهة مواطنه ريكو، بداعي الإصابة، ليتم تعويضه بالمغربي بنصديق.

On October 23, Rico and Jamal settle the score…#COLLISION3 | 23 OCT | https://t.co/5k5ikTWrgjpic.twitter.com/dkJ1nSBB5e — GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) October 10, 2021

وكان بنصديق وريكو قد تقابلا سابقا في نزالين، وفاز كل منهما بنزال واحد، ويعتبر البطلان من أفضل الرياضيين الممارسين للكيك بوكسينغ "K1"، إلى جانب البطل المغربي الآخر بدر هاري، الذي خسر في آخر نزال له ضد ريكو.

المصدر: وكالات