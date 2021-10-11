الموعد والتشكيلة المتوقعة لمنتخب مصر في مباراة ليبيا بتصفيات المونديال

يخطط مدرب منتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، لإجراء بعض التغييرات في تشكيلة "الفراعنة" خلال مواجهة ليبيا اليوم الاثنين، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

وتقام المباراة في ملعب "شهداء بنينا" بمدينة بنغازي، في الساعة التاسعة مساء حسب توقيت مصر، السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.

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وكان منتخب مصر فاز على ليبيا الجمعة الماضي، بشق الأنفس في الجولة الثالثة من التصفيات، بهدف دون رد، ورفع رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، متفوقا على نظيره الليبي صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

ووفقا لموقع "kooora"، فيتوقع أن تشهد تشكيلة منتخب مصر في مباراة اليوم، عدة تغييرات مقارنة بتلك التي خاضت مواجهة الجمعة، حيث يرجح أن يتم الدفع بطارق حامد منذ بداية اللقاء بدلا من عبد الله السعيد، مع الدفع بأيمن أشرف بدلا من أحمد فتوح، ومنح أحمد حسن كوكا مساحة مشاركة أكبر في اللقاء.

تجدر الإشارة إلى أن الفائز بهذه المباراة سيخطو خطوة عملاقة لخطف بطاقة التأهل الأولى عن هذه المجموعة إلى الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم "قطر 2022".

المصدر: وكالات