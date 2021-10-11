ميدو: صلاح يتعرض الآن لما عانيت منه في صفوف منتخب مصر

قال مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أحمد حسام ميدو، إنه كان يتعرض للهجوم والانتقادات مثل ما يحدث الآن لمحمد صلاح، نجم منتخب "الفراعنة" ونادي ليفربول الإنجليزي.

ووجهت بعض الجماهير المصرية مؤخرا انتقادات لصلاح، لأنه حسب قولهم لا يؤدي مع منتخب مصر بنفس المستوى الذي يظهر به مع ليفربول.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "كنت أتعرض للهجوم مثل محمد صلاح، وقالوا عني إنني أخشى على قدمي من الإصابات".

وأكمل صاحب الـ38 عاما: "صلاح حريص على أن يقود المنتخب للبطولات والإنجازات، لكن أسلوب اللعب مختلف والكرة هنا (في مصر) بطيئة للغاية".

وخاض صلاح ثلاث مباريات رفقة منتخب مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، ولم يحرز أو يصنع أي هدف حتى الآن، على عكس تألقه مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر قائمة الهدافين برصيد ستة أهداف.

ويستعد صلاح مع منتخب مصر لمواجهة ليبيا في وقت لاحق اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

وتتصدر مصر المجموعة السادسة برصيد سبع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام ليبيا، علما بأن متصدر المجموعة فقط سيتأهل إلى الدور الحاسم من التصفيات.

المصدر: وكالات