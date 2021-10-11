كولومبيا تنهي السجل المثالي للبرازيل في تصفيات مونديال قطر

تعثرت البرازيل للمرة الأولى في التصفيات المؤهلة إلى مونديال "قطر 2022"، بالتعادل أمام مضيفتها كولومبيا دون أهداف، اليوم الاثنين.

ورغم الأداء الهجومي لم يصنع المنتخبان العديد من الفرص، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

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وهذه هي المرة الأولى التي تتعثر فيها البرازيل في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر، بعدما حققت تسعة انتصارات في أول تسع مباريات.

📊 Terminó la Fecha 5⃣ y así quedó la tabla de posiciones rumbo a Catar 2022 🔜🏆#EliminatoriasSudamericanaspic.twitter.com/lCvatvv7ze — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 11, 2021

وبهذه النتيجة، عززت البرازيل تصدرها للتصفيات بعدما رفعت رصيدها إلى 28 نقطة، كما رفعت كولومبيا رصيدها إلى 15 نقطة في المركز الخامس.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى النهائيات في قطر مباشرة فيما يخوض صاحب المركز الخامس الملحق الدولي.

المصدر: وكالات