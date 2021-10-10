تصفيات مونديال قطر.. موريتانيا تحقق أول نقطة بتعادلها مع تونس

ساد التعادل السلبي المباراة التي جمعت المنتخبين الموريتاني والتونسي اليوم الأحد، ضمن الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".

وبهذا التعادل، حصل منتخب موريتانيا على أول نقطة له في مشوار التصفيات، ولكنه بقي في قاع ترتيب المجموعة الثانية.

وعزز المنتخب التونسي صدارته للمجموعة بوصوله إلى النقطة العاشرة، متقدما بثلاث نقاط عن الوصيف منتخب غينيا الاستوائية الذي تعادل بدوره في وقت سابق اليوم 1-1 مع نظيره الزامبي صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

🔴⚪ Le classement du groupe B après les 4 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.



1- 🇹🇳 TUNISIE (10 points)

2- 🇬🇶 Guinée Équatoriale (7 points)

3- 🇿🇲 Zambie (4 points)

4- 🇲🇷 Mauritanie (1 point)



Prochain match : Guinée Eq. - Tunisie#Tunisie 🇹🇳 #CM2022pic.twitter.com/UPbrX77sP5 — Tunisie Football (@tunisiefootball) October 10, 2021

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وكانت تونس قد تفوقت بثلاثية نظيفة على موريتانيا ضمن الجولة الثالثة من التصفيات منذ ثلاثة أيام.

المصدر: RT