أول تعليق من رونالدو على تحطيمه رقم راموس القياسي وإضافته شباك قطر لقائمه ضحاياه (فيديو)

احتفل قائد المنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بتحطيم رقم قياسي جديد على المستوى الدولي، بعدما ساهم أمس السبت في فوز بلاده على قطر 3-0 في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر.

وأصبح رونالدو أكثر لاعب أوروبي مشاركة في المباريات الدولية برصيد 181 مباراة، وفك الشراكة مع الإسباني سيرخيو راموس (180 مباراة).

يذكر أن عميد لاعبي العالم هو النجم الماليزي السابق، سه تشين آن، برصيد 195 مباراة، لعبها خلال تمثيله منتخب بلاده بين عامي 1969 و1984.

كما سجل رونالدو الهدف الأول لمنتخب بلاده في شباك قطر، ليعزز رقمه القياسي كهداف تاريخي على مستوى المنتخبات بـ112 هدفا.

وأضاف "الدون" قطر إلى قائمة المنتخبات التي سجل في شباكها ليرتفع عددها إلى 46 منتخبا.

ونشر رونالدو عبر حسابه في "إنستغرام"، صورتين له مع كأس أمم أوروبا وكأس دوري الأمم الأوروبية، وأرفقها بالقول: "دائما ما تكون الأرقام القياسية رائعة، لكن تلك المتعلقة بخدمة منتخبنا الوطني لها مذاق خاص. إن خوض 181 مباراة بقميص البرتغال هي 181 سببا يدعو للفخر! والتسجيل ضد 46 دولة مختلفة أمر لم أتخيله أبدا".

Most international goals: 112 ⚽️

Most nations scored against: 46 🌍

Most appearances by a European: 181 🇵🇹



Cristiano Ronaldo keeps breaking records 🐐🔴 pic.twitter.com/JghNAsQWUF — United Zone (@ManUnitedZone_) October 9, 2021

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يذكر أن قطر تشارك بشكل استثنائي واعتباري ضمن المجموعة الأولى للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم التي ستستضيفها العام المقبل دون احتساب نتائج المباريات التي تكون طرفا فيها.

المصدر: instagram/cristiano