التشكيلة الأساسية لمباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية
تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الأحد صوب ملعب "سان سيرو" في مدينة ميلان الإيطالية الذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين منتخبي فرنسا وإسبانيا في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
وسيبدأ المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشان بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الماتادور":
The France team that will take on Spain in the Nations League final! 💪— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) October 10, 2021
Kick-off 20h45 CET
🇪🇸🇫🇷| #FiersdetreBleus | #ESPFRApic.twitter.com/cQTEhwZnBH
فيما وضع المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لويس إنريكي، التشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة "الديوك":
🚨 OFICIAL | ¡¡ONCE DE ESPAÑA PARA LA FINAL!!— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 10, 2021
👥 Así sale la @SeFutbol de @LUISENRIQUE21 para luchar por ser campeones de la #NationsLeague ante Francia.
💪🏼 ¡¡A MUERTE CON VOSOTROS!! ¡¡VAMOOOOS!! #VamosEspañapic.twitter.com/RhXbJSyGke
وتجاوزت فرنسا الدور نصف النهائي بعد فوزها على بلجيكا بنتيجة 3-2، فيما وصلت إسبانيا إلى النهائي بعد تغلبها على إيطاليا في قبل النهائي بنتيجة 2-1.
يذكر أن المنتخب الإيطالي أحرز المركز الثالث بعد فوزه على نظيره البلجيكي بنتيجة 2-1 في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع والتي جرت أحداثها في وقت سابق اليوم.
المصدر: RT
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