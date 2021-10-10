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التشكيلة الأساسية لمباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

الرياضة

التشكيلة الأساسية لمباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية
Reuters Flavio Lo Scalzo
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الأحد صوب ملعب "سان سيرو" في مدينة ميلان الإيطالية الذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين منتخبي فرنسا وإسبانيا في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشان بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الماتادور":

فيما وضع المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لويس إنريكي، التشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة "الديوك":

وتجاوزت فرنسا الدور نصف النهائي بعد فوزها على بلجيكا بنتيجة 3-2، فيما وصلت إسبانيا إلى النهائي بعد تغلبها على إيطاليا في قبل النهائي بنتيجة 2-1.

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يذكر أن المنتخب الإيطالي أحرز المركز الثالث بعد فوزه على نظيره البلجيكي بنتيجة 2-1 في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع والتي جرت أحداثها في وقت سابق اليوم.

المصدر: RT 

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