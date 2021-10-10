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الأردن يقسو على سوريا بخماسية ويصعد لنهائي بطولة غرب آسيا (فيديو)

الرياضة

الأردن يقسو على سوريا بخماسية ويصعد لنهائي بطولة غرب آسيا (فيديو)
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حقق المنتخب الأولمبي الأردني فوزا كبيرا على نظيره السوري بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا لكرة القدم للمنتخبات تحت 23 عاما.

وتناوب على تسجيل خماسية "النشامى" كل من خالد الصياحين ويزن النعيمات وهادي الحوراني ومحمد أبو رزق وإبراهيم سعادة، فيما سجل ثنائية "نسور قاسيون" محمد ريحانية وعلي البشماني.

وبهذا الفوز العريض، تأهل المنتخب الأردني إلى المباراة النهائية للبطولة حيث سيلاقي الفائز في مباراة نصف النهائي الثانية والتي ستجمع في وقت لاحق اليوم بين المنتخبين السعودي والعراقي.

المصدر: وكالات

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