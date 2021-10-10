الأردن يقسو على سوريا بخماسية ويصعد لنهائي بطولة غرب آسيا (فيديو)

حقق المنتخب الأولمبي الأردني فوزا كبيرا على نظيره السوري بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا لكرة القدم للمنتخبات تحت 23 عاما.

وتناوب على تسجيل خماسية "النشامى" كل من خالد الصياحين ويزن النعيمات وهادي الحوراني ومحمد أبو رزق وإبراهيم سعادة، فيما سجل ثنائية "نسور قاسيون" محمد ريحانية وعلي البشماني.

شاهد الأهداف السبعة..

منتخب الأردن يتأهل إلى النهائي بعد فوزه على منتخب سوريا 5-2..#الأردن_سوريا#بطولة_غرب_آسيا_تحت_23#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/NnEg3PEkwT — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 10, 2021

وبهذا الفوز العريض، تأهل المنتخب الأردني إلى المباراة النهائية للبطولة حيث سيلاقي الفائز في مباراة نصف النهائي الثانية والتي ستجمع في وقت لاحق اليوم بين المنتخبين السعودي والعراقي.

منتخبنا الوطني تحت ٢٣ عاماً يتأهل إلى نهائي بطولة غرب آسيا لكرة القدم



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المصدر: وكالات