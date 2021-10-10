إغلاق القناة الرياضة الوحيدة في أفغانستان

ذكرت قناة Tolo News الأفغانية أن القناة الرياضية الوحيدة في أفغانستان 3Sport تم إغلاقها بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد والقيود المفروضة على وسائل الإعلام.

ونقلت Tolo News عن مدير 3Sport قوله بأن سبب إغلاق القناة الرئيسي هو القيود المفروضة على جميع وسائل الإعلام ، ولا سيما على 3Sport بالإضافة للعديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وذكرت صحيفة Khaama Press في تقرير لها مؤخرا أن 70 بالمئة من وسائل الإعلام الأفغانية توقفت عن العمل بعد وصول طالبان إلى السلطة في البلاد بسبب مشاكل مالية.

المصدر: ria.ru