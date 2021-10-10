 
مباشر

الألماني غيسدول مدربا لفريق لوكوموتيف موسكو خلفا للصربي نيكوليتش

الرياضة

الألماني غيسدول مدربا لفريق لوكوموتيف موسكو خلفا للصربي نيكوليتش
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rh3e

أعلن نادي لوكوموتيف موسكو في بيان رسمي اليوم الأحد توصله لاتفاق مع الألماني ماركوس غيسدول لقيادة الجهاز الفني لفريق العاصمة الروسية.

وجاء في بيان لوكوموتيف أن الاتفاق تم بشكل نهائي مع غيسدول، وسيوقع المدرب الألماني البالغ 52 عاما العقد رسميا في الأيام القليلة المقبلة دون ذكر مدة العقد.

إقرأ المزيد
لوكوموتيف موسكو يفسخ عقد مدربه الصربي نيكوليتش بالتراضي
لوكوموتيف موسكو يفسخ عقد مدربه الصربي نيكوليتش بالتراضي

ومن المقرر أن يتولى غيسدول تدريب لوكوموتيف خلفا للمدرب الصربي ماركو نيكوليتش الذي تم فسخ عقده بالتراضي في الـ5 من أكتوبر الجاري.

وسبق للمدرب الألماني تدريب العديد من الفرق الألمانية في "البوندسليغا" مثل هوفنهايم وهامبورغ وكولن.

ويحتل لوكوموتيف المركز الرابع في الدوري الروسي الممتاز برصيد 17 نقطة بعد مضي 10 جولات من عمر المسابقة.

المصدر: rsport.ria.ru

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا