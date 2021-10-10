الألماني غيسدول مدربا لفريق لوكوموتيف موسكو خلفا للصربي نيكوليتش
أعلن نادي لوكوموتيف موسكو في بيان رسمي اليوم الأحد توصله لاتفاق مع الألماني ماركوس غيسدول لقيادة الجهاز الفني لفريق العاصمة الروسية.
وجاء في بيان لوكوموتيف أن الاتفاق تم بشكل نهائي مع غيسدول، وسيوقع المدرب الألماني البالغ 52 عاما العقد رسميا في الأيام القليلة المقبلة دون ذكر مدة العقد.
«Локомотив» достиг договорённости с Маркусом Гисдолем— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 10, 2021
В ближайшее время известный немецкий специалист займёт должность главного тренера
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ومن المقرر أن يتولى غيسدول تدريب لوكوموتيف خلفا للمدرب الصربي ماركو نيكوليتش الذي تم فسخ عقده بالتراضي في الـ5 من أكتوبر الجاري.
وسبق للمدرب الألماني تدريب العديد من الفرق الألمانية في "البوندسليغا" مثل هوفنهايم وهامبورغ وكولن.
ويحتل لوكوموتيف المركز الرابع في الدوري الروسي الممتاز برصيد 17 نقطة بعد مضي 10 جولات من عمر المسابقة.
المصدر: rsport.ria.ru
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