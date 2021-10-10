بوتاس سائق مرسيدس يفوز بسباق جائزة تركيا الكبرى
في أجواء ماطرة توج الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس بطلا لسباق جائزة تركيا الكبرى الجولة 16 من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في حلبة إسطنبول بارك الأحد.
في حين احتل الهولندي الشاب ماكس فرستابن سائق رد بول المركز الثاني ليعود لصدارة قائمة السائقين متفوقا بفارق ست نقاط على البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس الثاني وبطل العالم سبع مرات.
A commanding drive from the Finn 💪#TurkishGP 🇹🇷 #F1pic.twitter.com/6zYnpxyww5— Formula 1 (@F1) October 10, 2021
ورغم تفوقه على الجميع في التجارب التأهيلية الرسمية للسباق انطلق هاميلتون من المركز 11 في سباق اليوم بسبب عقوبة تأخير فرضت عليه نتيجة تغييره محرك سيارته خارج الحدود المسموح بها لكنه عوض ذلك واحتل المركز الخامس في نهاية السباق إلا أنه فقد موقعه في صدارة الترتيب العام للبطولة قبل آخر ستة سباقات من الموسم.
واحتل المكسيكي سيرجيو بيريز سائق رد بول المركز الثالث بينما حصل بوتاس على نقطة إضافية مكافأة له على تسجيل أسرع لفة في أول فوز له منذ أكثر من عام.
المصدر: "رويترز"
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