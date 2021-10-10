أديداس تجمع ميسي والمغني البويرتوريكي باد باني في إعلان جديد (فيديو)

جمع إعلان لشركة "أديدياس"، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمغني البويرتوريكي باد باني الذي استخدم صوته ليقوم بدور الراوي في الإعلان المخصص للاعب كرة القدم.

ويبدأ الإعلان، الذي يستمر 30 ثانية ويحمل عنوان "المستحيل لا شيء"، بصور لمدينة روساريو، مسقط رأس ميسي، يليها فيديو قديم للنجم الأرجنتيني أثناء لعب كرة القدم وتسجيله لهدف.

ويستمر الفيديو بصور لميسي بينما يلعب مع المنتخب الأرجنتيني ويسجل أهدافا ويحتفل بإحدى الكرات الذهبية التي حصدها.

Lionel Messi saw possibilities to be more than the greatest footballer ever.



He saw that he could inspire all people to realize that through the power of sport, there are no limits to what we can do.#ImpossibleIsNothingpic.twitter.com/mtMEg7KYrf — adidas (@adidas) October 9, 2021

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كما يظهر في الفيديو عدد من الشبان الذين يعانون من إعاقات بدنية، بينما يلعبون كرة القدم لإظهار أنه ليس هناك حدود لفعل أي شيء.



بدورها أبرزت شركة "أديداس" في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" أن ميسي "رأى فرصا أكبر من كونه أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ".



وأضافت: "رأى أنه يمكن أن يلهم أي شخص بأنه عبر سلطة الرياضة ليس هناك حدود لما يمكننا تحقيقه".

المصدر: twitter/adidas