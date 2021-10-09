رونالدو يقود البرتغال للفوز على قطر بثلاثية ويحقق رقما تاريخيا (فيديو)
قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده للفوز بثلاثية بيضاء على المنتخب القطري في المباراة الودية التي جمعتهما يوم السبت ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.
وتناوب على تسجيل ثلاثية البرتغال كل من كريستيانو رونالدو وخوسيه فونتي وأندريه سيلفا في الدقائق 37 و48 و90 على الترتيب.
مباراة_ودية | #البرتغال 1 × 0 #قطر |— Mohamed Bouazzati - محمد بوعزّاتي (@Mobouazzati) October 9, 2021
⚽️كريستيانو رونالدو pic.twitter.com/diY0xrLMuE
وحطم رونالدو رقما جديدا اليوم عندما أصبح أكثر لاعب أوروبي مشاركة في المباريات الدولية برصيد 181 مباراة، وفك الشراكة مع الإسباني سيرخيو راموس (180 مباراة).
يذكر أن عميد لاعبي العالم هو النجم الماليزي السابق، سه تشين آن، برصيد 195 مباراة، لعبها خلال تمثيله منتخب بلاده بين عامي 1969 و1984.
Most international goals: 112 ⚽️— United Zone (@ManUnitedZone_) October 9, 2021
Most nations scored against: 46 🌍
Most appearances by a European: 181 🇵🇹
Cristiano Ronaldo keeps breaking records 🐐🔴 pic.twitter.com/JghNAsQWUF
كما عزز رونالدو بهدفه اليوم، رقمه القياسي كهداف تاريخي على مستوى المنتخبات بـ112 هدفا.
وأضاف قطر إلى قائمة المنتخبات التي سجل في شباكها ليرتفع عددها إلى 46 منتخبا.
انتهت: فوز منتخب البرتغال 3-0 على منتخبنا الوطني.. تصفيات #كأس_العالم 2022 #قطر2022#منتخب_قطر_في_أوروباpic.twitter.com/iF1RscMN1y— قنوات الكاس (@alkasschannel) October 9, 2021
يذكر أن قطر تشارك بشكل استثنائي واعتباري ضمن المجموعة الأولى للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم التي ستستضيفها العام المقبل دون احتساب نتائج المباريات التي تكون طرفا فيها.
المصدر: rsport.ria.ru
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