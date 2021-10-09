 
مباشر

رونالدو يقود البرتغال للفوز على قطر بثلاثية ويحقق رقما تاريخيا (فيديو)

الرياضة

رونالدو يقود البرتغال للفوز على قطر بثلاثية ويحقق رقما تاريخيا (فيديو)
Reuters Pedro Nunes
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rgyb

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده للفوز بثلاثية بيضاء على المنتخب القطري في المباراة الودية التي جمعتهما يوم السبت ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

وتناوب على تسجيل ثلاثية البرتغال كل من كريستيانو رونالدو وخوسيه فونتي وأندريه سيلفا في الدقائق 37 و48 و90 على الترتيب.

وحطم رونالدو رقما جديدا اليوم عندما أصبح أكثر لاعب أوروبي مشاركة في المباريات الدولية برصيد 181 مباراة، وفك الشراكة مع الإسباني سيرخيو راموس (180 مباراة).

يذكر أن عميد لاعبي العالم هو النجم الماليزي السابق، سه تشين آن، برصيد 195 مباراة، لعبها خلال تمثيله منتخب بلاده بين عامي 1969 و1984.

كما عزز رونالدو بهدفه اليوم، رقمه القياسي كهداف تاريخي على مستوى المنتخبات بـ112 هدفا.

وأضاف قطر إلى قائمة المنتخبات التي سجل في شباكها ليرتفع عددها إلى 46 منتخبا.

يذكر أن قطر تشارك بشكل استثنائي واعتباري ضمن المجموعة الأولى للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم التي ستستضيفها العام المقبل دون احتساب نتائج المباريات التي تكون طرفا فيها.

المصدر: rsport.ria.ru

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا