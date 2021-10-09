بالفيديو.. هدف قاتل في شباك إسرائيل يحافظ على آمال إسكتلندا في التأهل لمونديال قطر
أحرز الإسكتلندي سكوت ماكتوميناي هدفا في الوقت بدل الضائع ليهدي الفوز لمنتخب بلاده على حساب ضيفه الإسرائيلي في المباراة التي جمعتهما ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم.
وتقدمت إسرائيل مرتين في النتيجة عن طريق إيران زاهافي (د.5) ومؤنس دبور (د.31)، بينما ردت إسكتلندا بواسطة جون ماكجين (د.29) وليندون دايكس (د.55).
وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة عندما كانت النتيجة تشير للتعادل 2-2، اقتنص ماكتوميناي هدف الفوز الغالي لإسكتلندا لتحافظ على آمالها في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ عام 1998.
Get it right up ye Israel 😂🏴 Even Sir Alex is in Glasgow tonight 💙 #SCOISRpic.twitter.com/UUSsEDLcQf— Riain an Gaeilgeoir 🇮🇪🏴 (@RiainGaeilgeoir) October 9, 2021
وبعد الفوز المثير في ملعب "هامبدن بارك" واقتناص النقاط الثلاث، عززت إسكتلندا موقعها في المركز الثاني بترتيب المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة، متقدمة بفارق أربع نقاط عن إسرائيل ثالثة الترتيب والتي توقف رصيدها عند 10 نقاط.
🙌 Those scenes after the full-time whistle...#SCOISRpic.twitter.com/TSCQjx5LVu— Scotland National Team (@ScotlandNT) October 9, 2021
وتتصدر الدنمارك فرق المجموعة السادسة بسجل مثالي وبالعلامة الكاملة 18 نقطة بعدما فازت بمبارياتها الست في التصفيات.
FULL TIME | Scotland 3-2 Israel.— Scotland National Team (@ScotlandNT) October 9, 2021
COME ON! #SCOISRpic.twitter.com/YPi7XbeaiK
المصدر: "رويترز" + وكالات
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