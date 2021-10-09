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"وادا" تلغي اعتماد مختبر موسكو لمكافحة المنشطات

الرياضة

Reuters Christinne Muschi
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وافقت اللجنة التنفيذية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" على توصية اللجنة التأديبية للمنظمة بإلغاء اعتماد مختبر موسكو لمكافحة المنشطات.

يذكر أن اعتماد مختبر موسكو لمكافحة المنشطات كان معلقا بشكل مؤقت منذ يناير من العام الماضي.

ويحق لمختبر موسكو خلال 21 يوما الاعتراض على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي "كاس".

المصدر: rsport.ria.ru

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