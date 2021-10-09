"وادا" تلغي اعتماد مختبر موسكو لمكافحة المنشطات

وافقت اللجنة التنفيذية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" على توصية اللجنة التأديبية للمنظمة بإلغاء اعتماد مختبر موسكو لمكافحة المنشطات.

WADA отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лабораторииhttps://t.co/Ttb3QEsywppic.twitter.com/hMNwMGREgI — РИА Новости Спорт (@rsportru) October 9, 2021

يذكر أن اعتماد مختبر موسكو لمكافحة المنشطات كان معلقا بشكل مؤقت منذ يناير من العام الماضي.

ويحق لمختبر موسكو خلال 21 يوما الاعتراض على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي "كاس".

المصدر: rsport.ria.ru