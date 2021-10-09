نادي قطر يتعاقد مع المدرب المغربي يوسف السفري
QatarSportClub/twitter
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أعلن نادي قطر القطري في بيان رسمي اليوم السبت، تعاقده رسميا مع المغربي يوسف السفري البالغ 44 عاما لتولي مسؤولية تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.
تعاقد نادي قطر الرياضي مع المدرب المغربي يوسف السفري لقيادة الفريق الأول للقدم حتى نهاية الموسم الجاري. pic.twitter.com/hcChHwURs6— Qatar SC | نادي قطر الرياضي (@QatarSportClub) October 9, 2021
وسيخلف السفري المدرب البرازيلي زي ريكاردو الذي أقيل من منصبه بسبب النتائج المتواضعة للفريق منذ انطلاق الدوري القطري، وعدم تحقيقه سوى نقطة واحدة في أول 4 مباريات.
المصدر: QatarSportClub/twitter
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