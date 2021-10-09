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نادي قطر يتعاقد مع المدرب المغربي يوسف السفري

الرياضة

نادي قطر يتعاقد مع المدرب المغربي يوسف السفري
QatarSportClub/twitter
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أعلن نادي قطر القطري في بيان رسمي اليوم السبت، تعاقده رسميا مع المغربي يوسف السفري البالغ 44 عاما لتولي مسؤولية تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وسيخلف السفري المدرب البرازيلي زي ريكاردو الذي أقيل من منصبه بسبب النتائج المتواضعة للفريق منذ انطلاق الدوري القطري، وعدم تحقيقه سوى نقطة واحدة في أول 4 مباريات.

المصدر: QatarSportClub/twitter

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