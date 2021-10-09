الإماراتي سالم بن سلطان القاسمي يفوز برئاسة الاتحاد الآسيوي للمبارزة
فاز الإماراتي سالم بن سلطان القاسمي برئاسة الاتحاد الآسيوي للمبارزة اليوم السبت، للدورة الانتخابية 2021 -2024.
وتقدم القاسمي على منافسه على مقعد الرئاسة السنغافوري فرانسيس كونج بفارق 10 أصوات، حيث حصل على 24 صوتا مقابل 10 أصوات لمنافسه، خلال الانتخابات التي جرت على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للمبارزة الذي عقد في العاصمة الأوزبكية طشقند وحضره ممثلون عن 38 دولة آسيوية بشكل مباشر أو عبر تقنية الإتصال المرئي.
في إنجاز جديد لرياضة #الامارات .. سالم بن سلطان القاسمي يفوز برئاسة الاتحاد الآسيوي للمبارزة#وام_رياضةhttps://t.co/xBETFhc7Yapic.twitter.com/9TSIso1GEX— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) October 9, 2021
يذكر أن القاسمي يترأس حاليا الاتحادين الإماراتي والعربي للمبارزة.
من أبوظبي |— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 9, 2021
الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة يفوز بانتخابات الرئاسة للاتحاد الآسيوي. pic.twitter.com/9np9PZRvF1
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
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