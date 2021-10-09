ضربة موجعة للمنتخب الفرنسي قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية غدا الأحد

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم السبت أن لاعب الوسط أدريان رابيو سيغيب عن تشكيلة منتخب فرنسا في المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية في مواجهة إسبانيا غدا الأحد.

وأضاف الاتحاد الفرنسي أن رابيو لاعب يوفنتوس الإيطالي يخضع حاليا للحجر الصحي في تورينو بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد سريع العدوى والانتشار، كما أنه لن يسافر إلى ميلانو مع المنتخب لخوض المباراة التي ستقام في ملعب "سان سيرو".

Adrien Rabiot is forfeited for the final against Spain tomorrow. The Frenchman tested positive for COVID-19. [RMC] #UEFANationsLeaguepic.twitter.com/egAzNrYJtm — SportsRooter.com ⚽️ (@SportsRooter) October 9, 2021

إقرأ المزيد

ولن ينضم لاعب بديل لرابيو لتشكيلة فرنسا في مباراة الغد بينما يتوقع أن يبدأ أوريليان تشوميني المباراة ضمن تشكيلة البداية.

وضرب المنتخب الفرنسي موعدا ناريا في نهائي البطولة مع المنتخب الإسباني الذي تغلب الأربعاء الماضي في المباراة الأولى من المربع الذهبي على نظيره الإيطالي بنتيجة 2-1.

المصدر: "رويترز"