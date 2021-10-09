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أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الغاضبة تطالب بعقد اجتماع طارئ عقب استحواذ السعودية على نيوكاسل

الرياضة

أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الغاضبة تطالب بعقد اجتماع طارئ عقب استحواذ السعودية على نيوكاسل
AFP OLI SCARFF
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أعربت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز عن غضبها بشأن استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد وتضغط من أجل عقد اجتماع طارئ الأسبوع المقبل.

وذكرت صحيفة "غارديان" الإنجليزية أن قرار استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على 80% من أسهم نادي نيوكاسل قوبل باستياء واضح وقوي من قبل باقي أندية الدوري الإنجليزي.

وأوضحت أن الأندية التسعة عشر المتبقية من الدوري الإنجليزي طالبت بعقد اجتماع طارئ مع الرابطة، لبحث تداعيات الموقف في نيوكاسل، وليس محاولة لعرقلة عملية الاستحواذ (لأنه فات الأوان).

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن غضب الأندية الأخرى نابع من ارتباكهم حول تغير موقف رابطة الدوري الإنجليزي تجاه رغبة صندوق الاستثمار السعودي في شراء نيوكاسل.

ورفضت الرابطة سابقا محاولات صندوق الاستثمار لشراء نيوكاسل منذ أكثر من عام، ولكن موقفها تغير في الوقت الحالي وهو ما أثار حيرة باقي أندية البريميرليغ.

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وأفادت بأن أندية الدوري الإنجليزي الأخرى ترى أن سمعة البطولة قد "تتلوث" جراء استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على الغالبية العظمى من أسهم نيوكاسل، ولذلك طالبوا باجتماع عاجل.

وأوضحت الصحيفة أنه لا بد أن يؤدي وصول مجموعة جديدة من أصحاب المليارديرات إلى إزعاج الأندية التي ترى في الأفق مدينة نيوكاسل أكثر قدرة على المنافسة واحتمال تضخم ثروة "سانت جيمس بارك" معقل نيوكاسل.

المصدر: theguardian

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