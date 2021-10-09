السفارة الألمانية تهنئ المنتخب المصري بالفوز على ليبيا

هنأت السفارة الألمانية في القاهرة المنتخب المصري بفوزه على منتخب ليبيا بهدف نظيف أحرزه عمر مرموش، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وذكرت السفارة الألمانية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن مرموش البالغ 22 عاما يلعب في الدوري الألماني قائلة: "هل تعلم أن اللاعب المصري عمر مرموش الذي أحرز الهدف في مباراة اليوم هو لاعب فريق شتوتغارت الألماني، وأفضل لاعب شاب في الدوري الألماني بشهر سبتمبر".

وأبدت السفارة الألمانية فخرها بالتعاون الألماني المصري: "نحن فخورون دائما بالتعاون الألماني المصري".

مضيفة :"نهنئ المنتخب المصري بفوزه على نظيره المنتخب الليبي بهدف مقابل لا شيء في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ونتمنى كل التوفيق".

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وبهذا الفوز، رفع المنتخب المصري رصيده إلى 7 نقاط وانتزع صدارة المجموعة السادسة من المنتخب الليبي الذي توقف رصيده عند 6 نقاط في مركز الوصافة.

ويحتل منتخب أنغولا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب الغابون الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

المصدر: facebook/german.embassy.cairo