شاهد.. الجزائري محرز يسجل هدفا عالميا في شباك النيجر

سجل الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي هدفا رائعا لمنتخب بلاده في شباك النيجر ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وفي الدقيقة الـ27 من عمر اللقاء عندما كانت النتيجة تشير للتعادل السلبي، حصل المنتخب الجزائري على ركلة حرة مباشرة على بعد حوالي 35 مترا من مرمى المنافس.

ونفذ الركلة رياض محرز بكل براعة وإتقان وأسكن الكرة في الزاوية اليسرى العلوية من مرمى حارس النيجر ليهدي التقدم لـ"محاربي الصحراء".

رياض محرز يسجل هدف خيالي من ركلة حرة مع الجزائر قبل قليل! ❤️😰



pic.twitter.com/7hWy2L2yzZ — Amr (@Amr21DS) October 8, 2021

هدف رياض محرز في مرمى النيجر 🤯🤯..



pic.twitter.com/AHAee88Xj0 — MALEK||CAF 🇵🇸 (@football_caf) October 8, 2021

المصدر: RT