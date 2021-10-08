الكشف عن أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة، فوز مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا بجائزة أفضل مدرب في "البريميرليغ" عن شهر سبتمبر الماضي.

وحقق فريق "المدفعجية" تحت قيادة أرتيتا في شهر سبتمبر ثلاثة انتصارات في الدوري سجل خلالها 5 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين.

💪 3 wins

⚽️ 5 goals

⛔️ 2 clean sheets



👔 Mikel Arteta is the @BarclaysFooty Manager of the Month #PLAwardspic.twitter.com/PY1Bt0zHp7 — Premier League (@premierleague) October 8, 2021

وتفوق أرتيتا في سباق الجائزة، على مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، ومدرب ليفربول يورغن كلوب، ومدرب برايتون جراهام بوتر، ومدرب أستون فيلا دين سميث.

▪️ Three games, three wins

▪️ One goal conceded

▪️ A party at the Emirates for the north London derby



Mikel Arteta is the Premier League Manger of the Month for September 🥳



(via @Arsenal)pic.twitter.com/HyvXdKdzCH — B/R Football (@brfootball) October 8, 2021

المصدر: الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي