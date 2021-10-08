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الكشف عن أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر

الرياضة

الكشف عن أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر
Globallookpress
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة، فوز مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا بجائزة أفضل مدرب في "البريميرليغ" عن شهر سبتمبر الماضي.

وحقق فريق "المدفعجية" تحت قيادة أرتيتا في شهر سبتمبر ثلاثة انتصارات في الدوري سجل خلالها 5 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين.

وتفوق أرتيتا في سباق الجائزة، على مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، ومدرب ليفربول يورغن كلوب، ومدرب برايتون جراهام بوتر، ومدرب أستون فيلا دين سميث.

المصدر: الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي

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