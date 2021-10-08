الكشف عن أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة، فوز مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا بجائزة أفضل مدرب في "البريميرليغ" عن شهر سبتمبر الماضي.
وحقق فريق "المدفعجية" تحت قيادة أرتيتا في شهر سبتمبر ثلاثة انتصارات في الدوري سجل خلالها 5 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين.
💪 3 wins— Premier League (@premierleague) October 8, 2021
⚽️ 5 goals
⛔️ 2 clean sheets
👔 Mikel Arteta is the @BarclaysFooty Manager of the Month #PLAwardspic.twitter.com/PY1Bt0zHp7
وتفوق أرتيتا في سباق الجائزة، على مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، ومدرب ليفربول يورغن كلوب، ومدرب برايتون جراهام بوتر، ومدرب أستون فيلا دين سميث.
▪️ Three games, three wins— B/R Football (@brfootball) October 8, 2021
▪️ One goal conceded
▪️ A party at the Emirates for the north London derby
Mikel Arteta is the Premier League Manger of the Month for September 🥳
(via @Arsenal)pic.twitter.com/HyvXdKdzCH
المصدر: الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي
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