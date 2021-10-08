"دراما مواقع التواصل الاجتماعي" تتسبب في فصل كيريوس وصديقته بالحجر الصحي

تسبب خلاف نشب بين لاعب التنس الأسترالي نيك كيريوس وصديقته عارضة الأزياء شيارا باساري الخميس في إلزام كل منهما بالإقامة في غرفة منفصلة خلال الحجر الصحي الذي يخضعان له لمدة 14 يوما.

ويخضع كيريوس وصديقته للحجر الصحي في أحد فنادق مدينة أديليد الأسترالية، تنفيذا للقواعد المعمول بها في أستراليا والتي تلزم القادمين إلى البلاد بهذا الإجراء بعد عودة كيريوس قادما من بوسطن الأمريكية عقب المنافسة في كأس ليفر.

وشارك كيريوس وصديقته في جدال عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس الخميس ومن الواضح أنه تصاعد.

وبدأ الخلاف بينهما عندما اتهمت باساري صديقها المصنف 13 عالميا سابقا بالخيانة، ونشرت صورة على "إنستغرام" تزعم أنها تظهر كيريوس في السرير مع "فتاة عارية" لحقتها عدة اتهامات حادة.

ونتج عن دراما وسائل التواصل الاجتماعي "جدال لفظي" بين الثنائي في جناح الفندق، حيث أجبرت الشرطة في النهاية على فصلهما في غرف مختلفة.

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وقال متحدث باسم شرطة ولاية جنوب أستراليا: "بعد ظهر الخميس الموافق السابع من أكتوبر 2021 تلقت الشرطة بلاغا عن وقوع مشادة كلامية بين نزيلين في فندق ميدي".

وأضافت الشرطة: "تم التحقيق في الأمر ولم يكشف عن أي مخالفات وسيقضي كل طرف منهما بقية مدة الحجر الصحي في غرفة منفصلة".

وصعد كيريوس المصنف 97 عالميا حاليا للدور الثالث في بطولتي أستراليا المفتوحة وويمبلدون هذا العام لكنه حقق فوزا وحيدا في خمس بطولات شارك فيها بعد ذلك.

المصدر: "رويترز+ dailymail"