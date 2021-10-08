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البرازيل تقلب الطاولة على فنزويلا وتحقق العلامة الكاملة

الرياضة

البرازيل تقلب الطاولة على فنزويلا وتحقق العلامة الكاملة
AFP YURI CORTEZ
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قلب المنتخب البرازيلي الطاولة على مضيفته فنزويلا فجر الجمعة، وحول تأخره بهدف إلى فوز 3-1، ليحقق العلامة الكاملة بانتصاره التاسع على التوالي.

وجاء ذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وبغياب نجم باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار بسبب الإيقاف، تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر عن طريق إريك راميريس (11)، قبل أن يعادل مدافع سان جيرمان ماركينيوس النتيجة (71)، ويتقدم لاعب فلامينغو البرازيلي غابريال باربوسا (85 من ركلة جزاء)، ليختتم لاعب أياكس الهولندي أنتوني ثلاثية الـ"سيليساو" (90+5).

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وبتلك النتيجة رفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 27 نقطة من تسع مباريات في صدارة الترتيب، بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه المنتخب الأرجنتيني الذي تعادل مع الباراغواي سلبا.

في المقابل تجمد رصيد منتخب فنزويلا عند 4 نقاط في قعر الترتيب، وهذه هي الخسارة الثامنة له.

وبعد مواجهة فنزويلا، تحل البرازيل ضيفة على كولومبيا في العاشر من الشهر الحالي في بارانكيا، قبل أن تستضيف الأوروغواي في الرابع عشر من الشهر ذاته في ماناوس.

المصدر: "أ ف ب"

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