بعد فيديو إهانة قائد المنتخب الياباني.. إطلاق حملة اعتذار من الجماهير السعودية

انفعل مايا يوشيدا قائد منتخب اليابان على بعض الجماهير السعودية، بعد تعرضه لصرخات سخرية واستهزاء عقب نهاية مباراة الفريقين، ضمن منافسات المجموعة الـ2 من التصفيات الآسيوية.

وانتصر المنتخب السعودي على نظيره الياباني 1-0، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة مساء الخميس.

وبعد انتهاء المباراة، وبينما كان قائد المنتخب الياباني يجري لقاء تلفزيونيا قامت بعض الجماهير في المدرجات بمهاجمة اللاعب وتوجيه صرخات سخرية واستهزاء.

ولم يستطع يوشيدا، تمالك أعصابه، حيث سارع إلى الاقتراب من الجمهور، للتعبير عن سخطه، قبل أن يتدخل المسؤولون عن الأمن ومطالبته بالابتعاد عن المدرجات.

يقول كابتن المنتخب #الياباني يوشيدا إنه تعرض إلى إيماءات عنصرية أثناء استعداده لمقابلة ما بعد المباراة من بعض الجماهير والتي لم يستطع تحملها وهو ما تسبب في غضبه وتوجهه نحو الجماهير بهذا الشكل وفقا لما نشر في الصحافة #اليابانيةpic.twitter.com/d5VWBnWUY4 — اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) October 8, 2021

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والتقط أحد الحضور، مقطع فيديو لما جرى بين الجمهور السعودي والقائد الياباني، ونشره عبر مواقع التواصل، ما أدى إلى موجة غضب لدى السعوديين ودفعهم إلى إطلاق حملة للاعتذار.

وأطلق سعوديون حملة على "تويتر" تحت هاشتاغ "جمهور السعودية يعتذر لليابان" بعدما تعرض له قائد المنتخب الياباني عقب مباراة الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم أمام المنتخب السعودي.

وبهذا تصدرت أستراليا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، متقدمة بفارق الأهداف على السعودية صاحبة الوصافة، ثم تأتي عمان ثالثة بـ 3 نقاط، بنفس رصيد اليابان الرابعة، والصين الخامسة، فيما تقبع فيتنام بالمركز الأخير بسجل خال من النقاط.

المصدر: "وسائل التواصل الاجتماعي"