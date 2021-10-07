أسطورة نيوكاسل يعلق على استحواذ السعودية على النادي
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عبر أسطورة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي آلان شيرر البالغ 51 عاما عن سعادته باستحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي.
وكتب شيرر، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "نعم، يمكننا أن نجرؤ على الأمل مرة أخرى"، وأرفقها بالعديد من الرموز التعبيرية التي تدل على فرحته العارمة.
Yesssssssss. We can dare to hope again 👏🏻👏🏻👏🏻 🙋🏼♂️⚫️⚪️⚫️⚪️⚫️⚪️ #NUFC— Alan Shearer (@alanshearer) October 7, 2021
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يوم الخميس أن مجموعة استثمارية يقودها أكملت الاستحواذ بشكل كامل على النادي الإنجليزي العريق.
ويستبشر عشاق نيوكاسل خيرا بالمالكين الجدد ويتمنون أن يشاهدوا أفضل اللاعبين في العالم بقميص فريقهم.
المصدر: alanshearer/twitter
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