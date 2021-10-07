تونس تقسو على موريتانيا بثلاثية نظيفة في تصفيات مونديال قطر

حقق المنتخب التونسي فوزا كبيرا على ضيفه الموريتاني بثلاثية بيضاء في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم "قطر 2022".

وسجل ثلاية "نسور قرطاج" كل من إلياس السخيري ووهبي الخزري وسيف الدين الجزيري في الدقائق 15 و42 و85 على التوالي.

🔴⚪ Le classement du groupe B après les 3 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.



1- 🇹🇳 TUNISIE (9 points)

2- 🇬🇶 Guinée Équatoriale (6 points)

3- 🇿🇲 Zambie (3 points)

4- 🇲🇷 Mauritanie (0 point)#Tunisie 🇹🇳 #CM2022pic.twitter.com/ijehfxhhHo — Tunisie Football (@tunisiefootball) October 7, 2021

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وبهذا الفوز، رفع المنتخب التونسي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، فيما بقي رصيد المنتخب الموريتاني خاليا من النقاط في قاع المجموعة.

المصدر: RT