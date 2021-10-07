"صقور" السعودية تعطل "الكمبيوتر" الياباني في تصفيات مونديال قطر (فيديو)

حقق المنتخب السعودي فوزا ثمينا على نظيره الياباني 1-0 بالمباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة ضمن الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر.

ويدين المنتخب السعودي بالفضل في الفوز لنجمه فراس البريكان الذي سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة الـ71 من عمر اللقاء.

🚨 FT: 🇸🇦 Saudi Arabia 1️⃣-0️⃣ Japan 🇯🇵 🚨



The Green Falcons take the “W” against the Blue Samurais, courtesy super-sub Feras Al-Brikan’s fantastic goal ⚽️🤍#KSAvJPN#AsianQualifierspic.twitter.com/fPgJG1UuL6 — #AsianCup2023 (@afcasiancup) October 7, 2021

وبهذا الفوز، رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد اليابان عند 3 نقاط في المركز الرابع.

ويتأهل لمونديال قطر مباشرة متصدر ووصيف كل من المجموعتين، فيما يتقابل المنتخبان صاحبا المركز الثالث في الملحق الآسيوي، لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

المصدر: RT