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"صقور" السعودية تعطل "الكمبيوتر" الياباني في تصفيات مونديال قطر (فيديو)

الرياضة

Reuters Ahmed Yosri
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حقق المنتخب السعودي فوزا ثمينا على نظيره الياباني 1-0 بالمباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة ضمن الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر.

ويدين المنتخب السعودي بالفضل في الفوز لنجمه فراس البريكان الذي سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة الـ71 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد اليابان عند 3 نقاط في المركز الرابع.

ويتأهل لمونديال قطر مباشرة متصدر ووصيف كل من المجموعتين، فيما يتقابل المنتخبان صاحبا المركز الثالث في الملحق الآسيوي، لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

المصدر: RT

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