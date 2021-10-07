تصفيات مونديال قطر.. التعادل يحسم مواجهة العراق ولبنان

ساد التعادل السلبي المباراة التي جمعت المنتخبين العراقي واللبناني على أرضية ملعب خليفة الدولي في قطر ضمن الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2022.

ولم يستطع أي من اللاعبين ترجمة الفرص العديدة التي أتيحت للفريقين على مدار دقائق المباراة لتنتهي مثلما بدأت 0-0.

وبهذا التعادل، رفع كل منتخب رصيده إلى نقطتين، حيث يحتل لبنان المركز الرابع في المجموعة الأولى متفوقا بفارق الأهداف عن العراق صاحب المركز الخامس.

FT | 🇮🇶 Iraq 0-0 Lebanon 🇱🇧



🤝 It's all over in Doha as Iraq and Lebanon share a point apiece. Both sides are still looking for their first goal in Group A.



#AsianQualifiers | #IRQvLBNpic.twitter.com/wEvHBF1HMx — #AsianCup2023 (@afcasiancup) October 7, 2021

ويتأهل لمونديال قطر مباشرة متصدر ووصيف كل من المجموعتين، فيما يتقابل المنتخبان صاحبا المركز الثالث في الملحق الآسيوي، لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

المصدر: RT