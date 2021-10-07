 
مباشر

تصفيات مونديال قطر.. التعادل يحسم مواجهة العراق ولبنان

الرياضة

تصفيات مونديال قطر.. التعادل يحسم مواجهة العراق ولبنان
afcasiancup/twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rgfc

ساد التعادل السلبي المباراة التي جمعت المنتخبين العراقي واللبناني على أرضية ملعب خليفة الدولي في قطر ضمن الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2022.

ولم يستطع أي من اللاعبين ترجمة الفرص العديدة التي أتيحت للفريقين على مدار دقائق المباراة لتنتهي مثلما بدأت 0-0.

وبهذا التعادل، رفع كل منتخب رصيده إلى نقطتين، حيث يحتل لبنان المركز الرابع في المجموعة الأولى متفوقا بفارق الأهداف عن العراق صاحب المركز الخامس.

ويتأهل لمونديال قطر مباشرة متصدر ووصيف كل من المجموعتين، فيما يتقابل المنتخبان صاحبا المركز الثالث في الملحق الآسيوي، لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا