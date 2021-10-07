وفاة أسطورة كمال الأجسام بيترسون قبل ساعات من مشاركته ببطولة مستر أولمبيا

توفي نجم كمال الأجسام الأمريكي، جورج بيترسون، بشكل مفاجئ، اليوم الخميس، والذي كان أحد المنافسين على لقب مستر أولمبيا لفئة وزن 212 عن عمر ناهز 37 عاما.

وكان بيترسون أحد الأبطال الأساسيين لعالم كمال الأجسام لعدة سنوات، حيث ظهر في العديد من العروض العالمية بما في ذلك الظهور في بطولة مستر أولمبيا، في 4 مناسبات، منها ثلاث مرات في فئة كلاسيك فيزيك، قبل الانتقال إلى فئة وزن 212، حتى أنه كان يتوقع أن يعود إلى المسرح الكبير في نهاية هذا الأسبوع، في أولمبيا 2021.

Very sad news to report. 212 Olympia competitor George Peterson has passed away unexpectedly.



No words. Literally no words. One of the nicest and most humble figures in bodybuilding, and an absolute top competitor. pic.twitter.com/VejupOOY4W — RXMuscle.com (@RXMuscledotcom) October 6, 2021

ولم يتم الإعلان عن سبب وفاة بيترسون المفاجئ، وكانت العديد من التقارير الصحفية التي انتشرت مؤخرا قد أشارت إلى أن سبب وفاته قد يرجع إلى مشاكل تتعلق بمدرات البول التي يستخدمها لاعبو كمال الأجسام لتطرد السوائل المحتبسة في الجسم قبل المشاركة في البطولات الكبرى.

Bodybuilder George Peterson -- 2019 Classic Physique winner at the Arnold Classic -- unexpectedly died at the age of 37. https://t.co/EXZuzFI2Kg — TMZ (@TMZ) October 7, 2021

المصدر: وكالات