بالفيديو.. أول سوري يفوز ببطولة "أرنولد كلاسيك" العالمية لكمال الأجسام

حصد البطل السوري ميشيل دعبول المركز الأول في بطولة "أرنولد كلاسيك" العالمية لكمال الأجسام، ليصبح أول سوري يحقق هذا اللقب.

وبتحقيقه لقب "أرنولد كلاسيك" تأهل دعبول إلى نهائيات بطولة "مستر أولمبيا".

وشكر دعبول عبر حسابه في "فيسبوك" كل الذين وقفوا إلى جانبه حتى تحقيقه اللقب العالمي ووعد عشاقه بشكل خاص، والجمهور السوري بشكل عام، أن يتابع تألقه ويكون على قدر المسؤولية خلال البطولات المقبلة، ولا سيما بطولة "مستر أولمبيا".

المصدر: وكالات