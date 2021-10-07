آل الشيخ ينشر فيديو لاحتفالات جماهير نيوكاسل بعد استحواذ السعودية عليه
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نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، فيديو عبر حسابه في "تويتر" يظهر فرحة جماهير نيوكاسل أمام معقلهم "سانت جيمس بارك" بصفقة انتقال ملكية ناديهم لصندوق الاستثمار السعودي.
وأرفق آل الشيخ الفيديو برموز تعبيرية لعضلات وعلم السعودية.
💪🏻💪🏻💪🏻🔥🇸🇦 pic.twitter.com/lWuHlZgk6E— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 7, 2021
وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في وقت سابق اليوم أن مجموعة يقودها صندوق الاستثمارات العامة في السعودية استحوذت على نادي نيوكاسل يونايتد.
وتستبشر جماهير نيوكاسل خيرا من المالكين الجدد وتتمنى أن تشاهد أفضل اللاعبين في العالم بقميص فريقهم.
المصدر: Turki_alalshikh/twitter
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