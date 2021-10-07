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استبدال أعضاء فريق السيارة الطبية لفورمولا 1

الرياضة

استبدال أعضاء فريق السيارة الطبية لفورمولا 1
AFP ALEXANDER NEMENOV
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أصيب إيان روبرت طبيب بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات وسائق السيارة الطبية آلان فان دير ميرفي بكوفيد-19، وسيتم استبدالهما في سباق جائزة تركيا مطلع الأسبوع المقبل.

وأعلن الاتحاد الدولي للسيارات وبطولة فورمولا 1 عدم سفر هذا الثنائي إلى إسطنبول، وأنه سيظهر بدلا منهما الثنائي الذي يشارك في بطولة فورمولا ئي للسيارات الكهربائية.

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وسيقود برونو كوريا، سائق سيارة الأمان في فورمولا ئي، السيارة الطبية في فورمولا 1، بينما سيحل برونو فرانشيسكيني بدلا من روبرتس.

ونجح الجنوب إفريقي فان دير ميرفي والبريطاني روبرت في مساعدة رومان جروجان سائق هاس السابق في النجاة "بمعجزة" من حادث في سباق جائزة البحرين الكبرى العام الماضي وحظيا بإشادة هائلة.

المصدر: "رويترز"

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