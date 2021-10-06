بعد التخلص من كوابيس الإصابات.. هازارد يعلن جاهزيته

ستكون الفرصة سانحة أمام إيدن هازارد قائد بلجيكا للتخلص من الانتكاسات التي عانى منها في السنوات الأخيرة بسبب سلسلة من الإصابات عندما يخوض نهائيات دوري الأمم الأوروبية هذا الأسبوع.

ويظل هازارد البالغ 30 عاما من الركائز الأساسية في بلجيكا منذ فترة طويلة وأحد أفراد "الجيل الذهبي" لكن مسيرته شهدت ركودا في الموسمين الماضيين رغم انتقاله الحالم إلى ريال مدريد.

وتقلصت مشاركاته بسبب سلسلة من الشكاوى خاصة بعد الخضوع لجراحة في الكاحل بجانب مشاكل عضلية متعددة ليعاني في الوفاء بالتزاماته بعد انتقاله من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو (115 مليون دولار).

وكان قريبا من الغياب عن بطولة أوروبا منتصف العام الجاري لكنه نال وقتا لاستعادة جزء من لياقته لتستعين به بلجيكا بديلا في البداية قبل دخول التشكيلة الأساسية.

📸| Eden Hazard arriving at Belgium NT camp ahead of Nations League semis. pic.twitter.com/9N1lG6fPRs — Hazard Xtra. (@HazardXtra) October 4, 2021

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وشارك هناك لأول مرة خلال 18 شهرا مع المنتخب لكنه خاض كل المباريات الثلاث بتصفيات كأس العالم في سبتمبر أيلول الماضي ما جعل المدرب روبرتو مارتينيز يعتقد بأنه "في الطريق لاستعادة أفضل مستوياته".

وتمثل نهائيات دوري الأمم هذا الأسبوع فرصة مثالية لإثبات أن مارتينيز على صواب إذ يخوض هازارد البطولة بعد المشاركة في كل مباريات ريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني ودوري أبطال أوروبا باستثناء واحدة وبفرصة لاستعادة بريقه بعد عامين محبطيتن.

وتلعب بلجيكا ضد جارتها فرنسا في الدور قبل النهائي في تورينو واذا تمكن هازارد من قيادة بلاده للنجاح في البطولة المصغرة، التي تضم أيضا إيطاليا صاحبة الضيافة وإسبانيا، سيقطع خطوة كبيرة نحو استعادة سمعته.

وتعين على هازارد التعامل مع الضغوط وشكوك وسائل الإعلام في إسبانيا ورغم شخصيته المرحة يقول البعض من زملائه إنه واجه صعوبة في التعامل مع الإحباط لعدم ترك بصمة مع ريال.

المصدر: "رويترز"