إصابة الشناوي قبل مباراة مصر وليبيا في تصفيات مونديال قطر

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري عن إصابة محمد الشناوي حارس مرمى "الفراعنة" يوم الثلاثاء خلال المعسكر الاستعدادي لمواجهة ليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم: "الشناوي لم يتمكن من استكمال تدريبات منتخب مصر بسبب كدمة استوجبت إراحته حتى التأكد من حالته من خلال الأشعة التي سيجريها صباح الغد".

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ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

المصدر: الاتحاد المصري لكرة القدم