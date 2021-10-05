أسطورة كرة السلة الإسبانية باو غاسول يعلن اعتزاله

أعلن النجم الإسباني الأسطوري في كرة السلة باو غاسول اليوم الثلاثاء اعتزاله اللعبة نهائيا بعمر الحادية والأربعين.

ويتمتع غاسول الشقيق الأكبر لمارك غاسول، بسجل رائع خلال مسيرته حيث توج بطلا للدوري الأمريكي للمحترفين في كرة السلة NBA مرتين عامي 2009 و2010 خلال دفاعه عن ألوان لوس أنجليس ليكرز. كما شارك في مباراة كل النجوم (أول ستار) في 6 مناسبات.

What a career for Pau Gasol, who has announced his retirement from basketball.



▫️ 19 NBA seasons

▫️ 2x NBA champion

▫️ 6x NBA All-Star

▫️ 2002 NBA Rookie of the Year



The Lakers plan to retire Gasol's No. 16 👏 pic.twitter.com/oGr3czqUbp — Yahoo Sports NBA (@YahooSportsNBA) October 5, 2021

أما في صفوف منتخب إسبانيا، فأحرز غاسول الذي لعب في صفوف أندية ممفيس غريزليز، شيكاغو بولز، سان أنتونيو سبيرز وميلووكي باكس أيضا، بطولة العالم مرة واحدة، وبطولة أوروبا 3 مرات، بالإضافة الى تطويق عنقه بالميدالية الأولمبية الفضية مرتين والبرونزية مرة واحدة.

Pau Gasol, who won two NBA titles with the Lakers and formed a bond with Kobe Bryant, is retiring from basketball.



The Lakers will retire his No. 16.https://t.co/1VOSMI8ZFG — Los Angeles Times (@latimes) October 5, 2021

وأنهى غاسول مسيرته بإحراز بطولة إسبانيا في صفوف فريقه برشلونة في يونيو الماضي.

يذكر أن غاسول هو أفضل هداف في تاريخ كرة السلة الأوروبية.

المصدر: "أ ف ب"