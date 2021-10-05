ليفربول يصدر بيانا بعد واقعة تعرض كادر مانشستر سيتي الفني لبصق من مشجع

أصدر ليفربول بيانا رسميا الاثنين، للتعليق على واقعة بصق أحد مشجعيه على الطاقم التدريبي لمانشستر سيتي، خلال مباراة الفريقين الأحد الفائت.

وتقدم مانشستر سيتي بشكوى الأحد، بسبب بصق أحد المشجعين على أعضاء طاقمه التدريبي.

وذلك عقب تعادل ليفربول مع ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 2-2، على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة السابعة للبريميرليغ.

Seven games played in the @premierleague ✅



We go again after the international break 👊 pic.twitter.com/YrmcNiCt5x — Liverpool FC (@LFC) October 4, 2021

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وجاء في البيان: "نجري تحقيقا كاملا، ونعمل مع جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك مانشستر سيتي، لجمع الأدلة من الأفراد الذين شاهدوا الحادث، بالإضافة إلى تحليل جميع لقطات الفيديو المتاحة".

وأضاف: "الأدلة التي تم جمعها حتى الآن كبيرة، وإذا تطلب الأمر، فسيتم تسليمها إلى شرطة ميرسيسايد، نظرا لاحتمال توجيه تهم جنائية، وسيخضع أيضا صاحب هذه الواقعة لعقوبات من جانب إدارة النادي".



وختم: "أنفيلد هو منزلنا وسنضمن أن يكون بيئة آمنة وممتعة لجميع الحاضرين، ولن نسمح للسلوك غير المقبول بالتأثير على قيم ومبادئ النادي".

المصدر: "وكالات"