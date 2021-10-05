تحديد حكام مواجهة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم

يتجدد الموعد بين الجارين اللدودين إسبانيا وإيطاليا بطلة أوروبا، غدا الأربعاء، على أرض الأخيرة في ملعب "سان سيرو" بميلانو، ضمن نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الاثنين، عن طاقم التحكيم لأول مباراة في نصف نهائي البطولة بقيادة الحكم الروسي سيرغي كاراسيف.

ووسبق لكاراسيف، البالغ 42 عاما، أن أدار نهائي كأس السوبر الأوروبي بين تشيلسي وفياريال يوم 11 أغسطس الماضي والذي انتهى لصالح "البلوز" بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.

👀 Sergei Karasev pitará el Italia-Españahttps://t.co/m1Btp2IcR7 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 4, 2021

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وتسعى إسبانيا الى تحقيق ثأرها من "أتزوري" الذي أقصاها من نصف نهائي كأس أوروبا هذا الصيف بركلات الترجيح في طريقه إلى الفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه، لتتوج إيطاليا لاحقا باللقب على حساب إنجلترا بركلات الترجيح أيضا.



وستقام مباراة نصف النهائي الآخر للبطولة الخميس بين بلجيكا وفرنسا، بطلة العالم.

المصدر: "وكالات"