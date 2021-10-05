تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة موسم الرياض 2021 بوجود ميسي (فيديو)
ظهر أسطورة كرة القدم ونجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي في إعلان موسم الرياض 2021 الذي سيقام برعاية تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية مالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم
ونشر آل الشيخ عبر حسابه على "تويتر"، إعلانا للموسم الترفيهي شهد مشاركة ميسي إلى جانب البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي.
تخيل أكثر!— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 4, 2021
!Imagine more
🔥❤️🇸🇦💪🏼 #موسم_الرياضpic.twitter.com/pdOD5SYe1a
ولن تقتصر مشاركة الثلاثي على الإعلان الترويجي فقط ، بل إنها تسبق مشاركتهم في مباراة كرة قدم استعراضية غير مسبوقة ستشهدها العاصمة السعودية الرياض.
إذ أعلن آل الشيخ، سابقا عن مباراة نارية ودية بين نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في مفاجأة كبرى للجماهير السعودية.
عشان تتخيلون أكثر .. مباراة من العيار الثقيل تجمع نجوم الهلال والنصر في فريق واحد أمام أقوى فرق العالم نادي باريس سان جيرمان بكامل نجومه في كأس موسم الرياض 🔥⚽️🇸🇦— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 17, 2021
ترقبوها في يناير القادم#سان_جيرمان_في_موسم_الرياض@PSG_inside@Alhilal_FC@AlNassrFCpic.twitter.com/L854h2WrJR
يذكر أن العلاقة الودية بين تركي آل الشيخ ورئيس نادي باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي ساهمت في التحضير لإقامة ذلك الحدث الكبير عقب انتقال ميسي إلى ملعب "حديقة الأمراء".
المصدر: twitter/Turki_alalshikh
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