 
مباشر

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة موسم الرياض 2021 بوجود ميسي (فيديو)

الرياضة

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة موسم الرياض 2021 بوجود ميسي (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rfno

ظهر أسطورة كرة القدم ونجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي في إعلان موسم الرياض 2021 الذي سيقام برعاية تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية مالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم

ونشر آل الشيخ عبر حسابه على "تويتر"، إعلانا للموسم الترفيهي شهد مشاركة ميسي إلى جانب البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي.

ولن تقتصر مشاركة الثلاثي على الإعلان الترويجي فقط ، بل إنها تسبق مشاركتهم في مباراة كرة قدم استعراضية غير مسبوقة ستشهدها العاصمة السعودية الرياض.

إذ أعلن آل الشيخ، سابقا عن مباراة نارية ودية بين نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في مفاجأة كبرى للجماهير السعودية.

إقرأ المزيد
بعد أزمة السوق السوداء..
بعد أزمة السوق السوداء.. "العميد" السعودي يتحرك قانونيا

يذكر أن العلاقة الودية بين تركي آل الشيخ ورئيس نادي باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي ساهمت في التحضير لإقامة ذلك الحدث الكبير عقب انتقال ميسي إلى ملعب "حديقة الأمراء".

المصدر: twitter/Turki_alalshikh

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا