منتخب "الطواحين" الهولندية قلق بسبب قلة مشاركات فينالدوم مع سان جيرمان

أقر لويس فان غال مدرب المنتخب الهولندي لكرة القدم بشعوره بالقلق لعدم مشاركة لاعب الوسط البارز جورجينيو فينالدوم بانتظام منذ انتقاله لفريقه الجديد باريس سان جيرمان الفرنسي.

وانضم فينالدوم البالغ 30 عاما إلى سان جيرمان من ليفربول لكنه بدأ أساسيا خمس مرات في تسع مباريات في الدوري ومرة واحدة في دوري أبطال أوروبا.

وأبلغ فان غال الصحفيين اليوم الاثنين قبل استئناف تصفيات كأس العالم: "بالطبع أشعر بالقلق وتحدثت معه بالفعل عن ذلك عندما وصل".

وبسبب إصرار فان غال على اختيار اللاعبين الذين يشاركون بانتظام مع أنديتهم يبدو مكان فينالدوم بالتشكيلة أصبح مهددا لكن المدرب المخضرم قلل سريعا من المخاوف والعناوين المثيرة.

وقال: "لن تدق أجراس الإنذار بعد ولدي إيمان كبير ببعض اللاعبين".

وأضاف: "أصيب فينالدوم قبل كأس العالم 2014 لكنني اخترته على أي حال ولعب كل المباريات تقريبا وأبلى بلاء حسنا" مشيرا إلى فترته السابقة مع هولندا حين قادها لتحقيق المركز الثالث في النهائيات بالبرازيل.

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Van Gaal admits concerned for Wijnaldum's lack of PSG playing timehttps://t.co/u4NejR2F29

[Source: Daily Mail]



#lfc#ynwa — LiverpoolNews_365 (@LFCNews_365) October 4, 2021

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ويغيب فينالدوم عن المباراة القادمة ضد لاتفيا في ريغا يوم الجمعة للإيقاف لكن من المتوقع أن يشارك أمام جبل طارق الأسبوع المقبل في روتردام عندما تسعى هولندا للحفاظ على صدارة المجموعة السابعة.

وبعد ست مباريات تتفوق هولندا على النرويج بفارق الأهداف وتتقدم بنقطتين على تركيا صاحبة المركز الثالث التي سحقها فريق فان غال بنتيجة 6-1 في التصفيات الشهر الماضي.

المصدر: "رويترز"