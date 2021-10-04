استدعاء تشيلويل وأبراهام إلى صفوف "الأسود الثلاثة"

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين، استدعاء المدافع بن تشيلويل والمهاجم تامي أبراهام لتشكيلة المنتخب خلال تصفيات كأس العالم هذا الشهر بينما استبعد ريس جيمس للإصابة.

وكان تشيلويل البالغ 24 عاما خارج تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت في البداية، بينما اختير جيمس زميله في تشيلسي بجانب لوك شو وكيران تريبيير وكايل ووكر كأظهرة.

Good to have you back with us, @BenChilwell and @tammyabraham! 🙌 — England (@England) October 4, 2021

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وخاض أبراهام، لاعب روما الحالي وتشيلسي السابق، 6 مباريات دولية آخرها في نوفمبر الماضي.

وظهر أبراهام البالغ 24 عاما بأداء مميز منذ انتقاله للعاصمة الإيطالية هذا الموسم وسجل 4 أهداف في 10 مباريات مع روما صاحب المركز الرابع في "الكالتشيو".

وتلعب إنجلترا، متصدرة المجموعة الـ9 برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، ضد أندورا خارج أرضها يوم السبت قبل مواجهة هنغاريا في استاد ويمبلي بعد 3 أيام.

المصدر: "رويترز"