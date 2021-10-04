 
مباشر
عاجل
تغطية مباشرة.. لحظة بلحظة لانقطاع خدمات "فيسبوك" و"انستغرام" و"واتس اب" ومنصات أخرى

رابطة محترفي التنس تفتح تحقيقا في مزاعم اتهام زفيريف بالعنف المنزلي

الرياضة

رابطة محترفي التنس تفتح تحقيقا في مزاعم اتهام زفيريف بالعنف المنزلي
AFP CLIVE BRUNSKILL
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rfk1

أعلنت رابطة محترفي كرة المضرب ATP أنها فتحت تحقيقا في مزاعم اتهام النجم الألماني ألكسندر زفيريف، المتوج هذا الصيف بذهبية أولمبياد طوكيو، بالعنف المنزلي من قبل صديقته السابقة.

وفي أكتوبر الماضي، وجهت الروسية أولغا شاريبوفا إلى صديقها السابق زفيريف تهمة الإساءة الجسدية والعاطفية، وهي مزاعم نفاها الألماني المصنف رابعا عالميا.

وبعد نشر المزيد من التفاصيل حول ادعاءاتها في أغسطس في مجلة "سلايت"، قرر زفيريف إصدار بيان على "تويتر" حول المسألة، مؤكدا أنه يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد صديقته السابقة التي زعمت أن أحد الاعتداءات التي تعرضت لها كان في دورة شنغهاي للماسترز عام 2019.

وقال الألماني في حينها: "اطلعت المحكمة على البراهين التي قدمناها. الاتهامات التي أثيرت هي تشهيرية وكاذبة. وعليه، رفع المحامون إجراءات أخرى ضد المصدر وصاحب البلاغ. أنا أنفي بشكل قاطع وجازم أني أسأت إلى أولغا".

كما دعم زفيريف فكرة تقدمت بها رابطة محترفي كرة المضرب ATP لإنشاء سياسة ضد العنف المنزلي مماثلة لتلك المستخدمة في بعض بطولات الفرق الرياضية.

وتابع: "أنا أؤيد تماما إنشاء سياسة مكافحة العنف المنزلي الخاصة برابطة محترفي كرة المضرب"، خاتما "لن أتطرق إلى هذه المسألة بأكثر من ذلك".

لكن مساندة الألماني لهذه السياسة لم تحل دون فتح تحقيق في المسألة من قبل ATP التي قالت في بيان اليوم الاثنين: "يتم حاليا تحقيق داخلي في مزاعم تتعلق بألكسندر زفيريف في حدث حصل خلال دورة شنغهاي الألف نقطة للماسترز عام 2019".

وتابع: "ATP تدين تماما أي شكل من أشكال العنف أو الإساءة وستحقق في مثل هذه الادعاءات المتعلقة بسلوك وقع خلال إحدى دوراته".

المصدر: أ ف ب

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا