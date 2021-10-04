رابطة محترفي التنس تفتح تحقيقا في مزاعم اتهام زفيريف بالعنف المنزلي

أعلنت رابطة محترفي كرة المضرب ATP أنها فتحت تحقيقا في مزاعم اتهام النجم الألماني ألكسندر زفيريف، المتوج هذا الصيف بذهبية أولمبياد طوكيو، بالعنف المنزلي من قبل صديقته السابقة.

وفي أكتوبر الماضي، وجهت الروسية أولغا شاريبوفا إلى صديقها السابق زفيريف تهمة الإساءة الجسدية والعاطفية، وهي مزاعم نفاها الألماني المصنف رابعا عالميا.

"The allegations raised against Alexander Zverev are serious and we have a responsibility to address them..." — Eurosport UK (@Eurosport_UK) October 4, 2021

وبعد نشر المزيد من التفاصيل حول ادعاءاتها في أغسطس في مجلة "سلايت"، قرر زفيريف إصدار بيان على "تويتر" حول المسألة، مؤكدا أنه يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد صديقته السابقة التي زعمت أن أحد الاعتداءات التي تعرضت لها كان في دورة شنغهاي للماسترز عام 2019.

وقال الألماني في حينها: "اطلعت المحكمة على البراهين التي قدمناها. الاتهامات التي أثيرت هي تشهيرية وكاذبة. وعليه، رفع المحامون إجراءات أخرى ضد المصدر وصاحب البلاغ. أنا أنفي بشكل قاطع وجازم أني أسأت إلى أولغا".

كما دعم زفيريف فكرة تقدمت بها رابطة محترفي كرة المضرب ATP لإنشاء سياسة ضد العنف المنزلي مماثلة لتلك المستخدمة في بعض بطولات الفرق الرياضية.

وتابع: "أنا أؤيد تماما إنشاء سياسة مكافحة العنف المنزلي الخاصة برابطة محترفي كرة المضرب"، خاتما "لن أتطرق إلى هذه المسألة بأكثر من ذلك".

لكن مساندة الألماني لهذه السياسة لم تحل دون فتح تحقيق في المسألة من قبل ATP التي قالت في بيان اليوم الاثنين: "يتم حاليا تحقيق داخلي في مزاعم تتعلق بألكسندر زفيريف في حدث حصل خلال دورة شنغهاي الألف نقطة للماسترز عام 2019".

وتابع: "ATP تدين تماما أي شكل من أشكال العنف أو الإساءة وستحقق في مثل هذه الادعاءات المتعلقة بسلوك وقع خلال إحدى دوراته".

More than 11 months after Olga Sharypova first came forward with accusations of abuse by her ex-boyfriend Alexander Zverev, the ATP has announced an investigation into one of the incidents. pic.twitter.com/s2zdz3QdiL — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) October 4, 2021

المصدر: أ ف ب