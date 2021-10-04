الإيطالي رانييري يتولى تدريب واتفورد الإنجليزي

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي في بيان رسمي اليوم الاثنين تعيين الإيطالي المخضرم كلاوديو رانييري البالغ 69 عاما مدربا جديدا لمدة عامين.

وسيخلف رانييري الذي فاجأ الجميع بقيادة ليستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الممتاز في موسم 2015-2016، المدرب الإسباني تشيسكو مونيوز الذي استقال بعد الهزيمة بهدف دون مقابل أمام ليدز يونايتد.

ويحتل واتفورد المركز الـ15 في "البريميرليغ" برصيد سبع نقاط من سبع مباريات متقدما بـ4 نقاط على منطقة الهبوط.

🤝 Watford FC is delighted to confirm the appointment of Claudio Ranieri as the club’s new Head Coach.



Welcome to Watford, Claudio! 💛 — Watford Football Club (@WatfordFC) October 4, 2021

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وكانت آخر تجربة لرانييري في الدوري الانجليزي الممتاز في موسم 2018-2019 مع فولهام لكنه أقيل بعد الفوز ثلاث مرات في 17 مباراة.

كما ترك رانييري فريق سامبدوريا الإيطالي في نهاية الموسم الماضي بعد احتلال المركز الـ9 بينما كان الفريق في المركز الأخير حين تسلم المهمة في أكتوبر 2019.

وسيجلب رانييري خبرة كبيرة إلى واتفورد حيث سبق له تدريب تشيلسي وأتلتيكو مدريد وروما ويوفنتوس وإنتر ميلان والمنتخب اليوناني.

وبجانب لقب الدوري التاريخي مع ليستر فاز رانييري بكأس ملك إسبانيا مع فالنسيا وكأس إيطاليا مع فيورنتينا خلال مسيرته التدريبية.

ونال جائزة أفضل مدرب في العالم من "الفيفا" في 2016 وأفضل مدرب بالدوري الانجليزي الممتاز بموسم 2015-2016 عقب إنجازه التاريخي مع ليستر.

وستكون المباراة الأولى لرانييري مع واتفورد على الأرجح أمام ليفربول صاحب المركز الثاني في الـ16 من أكتوبر بعد فترة التوقف الدولية.

المصدر: "رويترز"