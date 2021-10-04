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فياريال يتعاقد مع سيرج أورييه في صفقة انتقال حر

الرياضة

فياريال يتعاقد مع سيرج أورييه في صفقة انتقال حر
VillarrealCF/twitter
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أعلن نادي فياريال الإسباني في بيان رسمي اليوم الاثنين تعاقده مع نجم منتخب ساحل العاج، سيرج أورييه، مدافع فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق.

وأصبح أورييه البالغ 28 عاما لاعبا حرا منذ إنهاء تعاقده بالتراضي مع توتنهام الشهر الماضي ووقع مع "الغواصات الصفراء" على عقد لمدة عام مع إمكانية التمديد لعامين إضافيين للبقاء مع فريق المدرب أوناي إيمري.

وقال فياريال في بيانه: "بعد إكمال الفحص الطبي وتوقيع العقد سيتجه أورييه لتمثيل ساحل العاج في مباراتين بتصفيات كأس العالم".

وأضاف: "سيلتحق المدافع بزملائه بعد الفترة الدولية وسيتم تقديمه رسميا بالفريق الأصفر عندما يعود إلى إسبانيا".

وخاض أورييه 110 مباريات مع توتنهام بعد انتقاله من باريس سان جيرمان الذي فاز معه بلقبين للدوري المحلي. 

المصدر: "رويترز"

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