فياريال يتعاقد مع سيرج أورييه في صفقة انتقال حر
أعلن نادي فياريال الإسباني في بيان رسمي اليوم الاثنين تعاقده مع نجم منتخب ساحل العاج، سيرج أورييه، مدافع فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق.
وأصبح أورييه البالغ 28 عاما لاعبا حرا منذ إنهاء تعاقده بالتراضي مع توتنهام الشهر الماضي ووقع مع "الغواصات الصفراء" على عقد لمدة عام مع إمكانية التمديد لعامين إضافيين للبقاء مع فريق المدرب أوناي إيمري.
💛 @Serge_aurier 💛— Villarreal CF (@VillarrealCF) October 4, 2021
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¡𝗕𝗜𝗘𝗡𝗩𝗘𝗡𝗜𝗗𝗢 𝗮𝗹 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝗿𝗿𝗲𝗮𝗹 💪! pic.twitter.com/Do7Qd0nFRj
وقال فياريال في بيانه: "بعد إكمال الفحص الطبي وتوقيع العقد سيتجه أورييه لتمثيل ساحل العاج في مباراتين بتصفيات كأس العالم".
وأضاف: "سيلتحق المدافع بزملائه بعد الفترة الدولية وسيتم تقديمه رسميا بالفريق الأصفر عندما يعود إلى إسبانيا".
✅ Revisión médica 🏥— Villarreal CF (@VillarrealCF) October 4, 2021
✅ Firma ✍
✅ Ganas de debutar en La Cerámica 🏟
𝐁𝐄𝐍𝐕𝐈𝐍𝐆𝐔𝐓! @Serge_aurier 🔥 pic.twitter.com/PJFR8EQoEd
وخاض أورييه 110 مباريات مع توتنهام بعد انتقاله من باريس سان جيرمان الذي فاز معه بلقبين للدوري المحلي.
المصدر: "رويترز"
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