 
مباشر

هالاند يغيب عن منتخب النرويج خلال مواجهتي تركيا والجبل الأسود ضمن تصفيات مونديال "قطر 2022"

الرياضة

هالاند يغيب عن منتخب النرويج خلال مواجهتي تركيا والجبل الأسود ضمن تصفيات مونديال
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rfhe

تلقى المنتخب النرويجي ضربة قوية بإعلان نجمه وهدافه إرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني اليوم الاثنين انسحابه من مباراتي منتخب بلاده ضد تركيا والجبل الأسود بسبب الإصابة.

وكتب هالاند البالغ 21 عاما على "تويتر": "مرحبا يا رفاق، آسف كوني لست جاهزا لخوض المباريات مع المنتخب. كنت متلهفا إلى اللعب. على أي حال، حظا سعيدا للنرويج".

وحرمت الإصابة هالاند من خوض المباريات الثلاث الأخيرة مع فريقه دورتموند، وكان الشك يحوم حول مشاركته في تصفيات كأس العالم.

وقالت طبيبة المنتخب النرويجي أولا ساند في بيان صادر عن الاتحاد: "الإصابة بدت وكأنها يمكن علاجها، لكن التحسن كان بطيئا جدا للأسف".

وأضافت: "هناك أيضا مخاطر حدوث مضاعفات إذا استأنف اللعب بسرعة كبيرة".

إقرأ المزيد
صحيفة.. باريس سان جيرمان مهتم بـ
صحيفة.. باريس سان جيرمان مهتم بـ"الفتى الذهبي" والأخير يطالب براتب خرافي

وانضم هالاند إلى قائمة كبيرة من الغيابات في صفوف النرويج بسبب الإصابة أبرزهم ألكسندر سورلوث وجوشوا كينغ.

وتلعب النرويج مع تركيا في اسطنبول الجمعة، ثم تقابل الجبل الأسود الاثنين المقبل في أوسلو.

وتحتل النرويج حاليا المركز الثاني في المجموعة السابعة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022"، برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف خلف هولندا المتصدرة، وبفارق نقطتين أمام تركيا صاحبة المركز الثالث.

المصدر: أ ف ب

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا