هالاند يغيب عن منتخب النرويج خلال مواجهتي تركيا والجبل الأسود ضمن تصفيات مونديال "قطر 2022"

تلقى المنتخب النرويجي ضربة قوية بإعلان نجمه وهدافه إرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني اليوم الاثنين انسحابه من مباراتي منتخب بلاده ضد تركيا والجبل الأسود بسبب الإصابة.

وكتب هالاند البالغ 21 عاما على "تويتر": "مرحبا يا رفاق، آسف كوني لست جاهزا لخوض المباريات مع المنتخب. كنت متلهفا إلى اللعب. على أي حال، حظا سعيدا للنرويج".

Hei folkens, kjipt å ikkje bli klar til landskampane. Hadde gleda meg. Uansett, lykke til Norge 💪🏻 — Erling Haaland (@ErlingHaaland) October 4, 2021

وحرمت الإصابة هالاند من خوض المباريات الثلاث الأخيرة مع فريقه دورتموند، وكان الشك يحوم حول مشاركته في تصفيات كأس العالم.

وقالت طبيبة المنتخب النرويجي أولا ساند في بيان صادر عن الاتحاد: "الإصابة بدت وكأنها يمكن علاجها، لكن التحسن كان بطيئا جدا للأسف".

وأضافت: "هناك أيضا مخاطر حدوث مضاعفات إذا استأنف اللعب بسرعة كبيرة".

.@ErlingHaaland said on Monday he will miss Norway's upcoming World Cup qualifiers with a leg injury suffered while with his club Borussia Dortmund.https://t.co/buqiArR5mL — Firstpost Sports (@FirstpostSports) October 4, 2021

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وانضم هالاند إلى قائمة كبيرة من الغيابات في صفوف النرويج بسبب الإصابة أبرزهم ألكسندر سورلوث وجوشوا كينغ.

وتلعب النرويج مع تركيا في اسطنبول الجمعة، ثم تقابل الجبل الأسود الاثنين المقبل في أوسلو.

وتحتل النرويج حاليا المركز الثاني في المجموعة السابعة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022"، برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف خلف هولندا المتصدرة، وبفارق نقطتين أمام تركيا صاحبة المركز الثالث.

المصدر: أ ف ب