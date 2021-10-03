بالفيديو.. مدافع سبارتاك موسكو ينقذ "عثث أبو الهول" في بداية مواجهة أخمات

خرج فريق سبارتاك موسكو بفوز ثمين من ملعب مضيفه أخمات (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وبدأت المواجهة بموقف طريف، حيث عثر غيورغي دجيكي مدافع فريق سبارتاك موسكو على حشرة "عثث أبو الهول" (العثث الصقرية أو الديدان القرنية) بين عشب الملعب، وأمسك بها وركض إلى خارج أرضية الملعب وسلمها لأحد القائمين على تنظيم المباراة.

🪳 Here's the moment in question.



A follow for anybody that can correctly identify the creature that Dzhikiya kindly removed from the pitch. #AkhmatSpartakpic.twitter.com/E33nHxOPoR — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) October 3, 2021

بينما سجل زميله ألكسندر سوبوليف هدف الفوز الوحيد لفريق العاصمة موسكو في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول للقاء.

ورفع سبارتاك موسكو رصيده إلى 16 نقطة، بعد هذا الفوز، وتقدم إلى المرتبة السابعة في جدول ترتيب الدوري.

بينما توقف رصيد أخمات عند 12 نقطة، ويشغل المركز الحادي عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT